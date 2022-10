Alla festa per Maradona sarà premiato anche De Laurentiis

L’amico storico di Diego Armando Maradona, Stefano Ceci, in collaborazione col Napoli sta organizzando una festa per ricordare il Pibe al Maradona in occasione di quello che sarebbe stato il suo 62esimo compleanno (30 ottobre), prima della gara di domani contro il Sassuolo allo stadio Maradona. L’inizio è fissato per le 13,30, e ci saranno i bambini del Parco Verde e della Sanità, con una bandiera raffigurante Maradona e le magliette con la scritta “Auguri Diego”. In questa occasione ci saranno vari vip, tra cui Clementino, e saranno premiati il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente Aurelio De Laurentiis.

