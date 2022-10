Alessandro Sacco oggi a “Zona Caccia” su Radio Selfie

Alessandro Sacco, direttore de “ilnapolionline.com“, sarà in diretta quest’oggi alle ore 14:30 a “Zona Caccia”, il programma condotto dal giornalista Alberto Caccia in onda su Radio Selfie.

Tema principale della puntata che vedrà ospite – come di consueto – il direttore sarà il momento del Napoli, a 24 ore dalla sfida di campionato contro il Sassuolo e con l’emozione ancora viva della bella vittoria di Champions l’altro ieri contro il Glasgow Rangers.

Per ascoltare Radio Selfie basta andare sul sito www.radioselfie.it, oppure scaricare l’apposita app omonima da Play Store o Apple Store, oppure sulle frequenze DAB+ ricercando semplicemente “Radio Selfie” sulla propria radio abilitata alla ricezione in digitale.

Factory della Comunicazione