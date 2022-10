WOMEN CHAMPIONS – St. Polten-A.s. Roma 3-4, successo di rimonta per le giallorosse

Ieri sera si è giocata in Austria la sfida della fase a gironi della Women Champions tra il St. Polten e l’A.s. Roma. Le padroni di casa vanno avanti per 2-0 con i gol di Eder e Schumacher, ma poi arriva la rimonta delle giallorosse. A segno Linari, Giacinti, Giugliano e Lazaro. A nulla è servita la rete di Mikolajova. La squadra di Spugna è a quota sei punti e le prossime sfide saranno contro le tedesche del Wofsburg. Questa sera la Juventus Women sfiderà in casa il Lyon.

ST. PÖLTEN-ROMA 3-4 (30′ rig. Eder, 47′ Schumacher, 75′ Linari, 77′ Giacinti, 80′ Giugliano, 87′ Lazaro, 89′ Mikolajova)

ST. PÖLTEN (4-2-3-1): Schluter; Tabotta, Balog, Klein, Fuchs (46′ Lemesova); Wenger (62′ Meyer), Eder (55′ Enzinger); Mikolajova, Schumacher, Zver; Brunnthaler (83′ Zagor). A disp.: Palmer, Abiral, Johanning, Madl, Mak, Hillebrand, Falkensteiner All. Celia Liese Brancao-Ribeiro

ROMA (3-5-2): Ceasar; Linari, Wenninger, Minami; Serturini, Giugliano, Andressa (90′ Ciccotti), Greggi, Haavi; Giacinti (90′ Kollmats), Haug (62′ Lazaro) A disp.: Lind, Ohrstrom, Cinotti, Landstrom, Bartoli, Kajzba, Ferrara, Bergersen.

All. Alessandro Spugna

Arbitro: Tess Olofsson (SWE)

Assistenti: Almira Spahic (SWE) – Jilan Taher (SWE)

Quarto Ufficiale: Henrikke Nervik (NOR)

Ammonizioni: Fuchs (SKN) Eder (SKN)