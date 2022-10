WOMEN CHAMPIONS – Juventus-Lyon 1-1, buon pareggio per le ragazze di Montemurro

Questo pomeriggio all’Allianz Stadium, davanti a 7 mila spettatori, su è giocata la sfida della fase a gironi di Women Champions tra la Juventus e le campionesse del Lyon. Le francesi tengono il pallino in mano, colpiscono la traversa con Egurrola. Il vantaggio delle ospiti arriva con Horan che sfrutta l’uscita non perfetta di Payroud-Maignin. Le bianconere vanno vicine al pareggio con Bonansea e Grosso, entrambe le conclusioni finiscono fuori di poco. L’1-1 arriva grazie all’autorete di Malard. Per il resto partita in gestione e il risultato finale è di parità. Buoni segnali di carattere per la Juventus Women che riscatta la sconfitta per 4-3 contro l’A.c. Milan e la prossima settimana la sfida contro l’Arsenal.

Juventus Women-Lione: 1-1

Marcatrici: (Horan 23′, aut. Malard 52′)

Juventus Women (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lenzini (Nilden 77′), Salvai, Sembrant, Boattin; Gunnarsdottir (Caruso 69′), Pedersen, Grosso; Bonansea (Bonfantini 69′), Girelli, Beerensteyn (Cernoia 69′). A disp. Aprile, Forcinella, Lundorf, Duljan, Gama, Zamanian, Rosucci, Cantore. All. Montemurro

Lione (4-3-3): Endler; Bacha, Renard, Henry, Cayman; Horan, Egurrola (Sombath 43′), Van de Donk; Cascarino (Morroni 82′), Malard, Le Sommer (Bruun 66′). A disp. Paljevic, Holmgren, Jaurena, Gilles, Benyahia, Becho, Mendy. All. Bompastor

Ammonizioni: Egurrola (L), van de Donk (L), Bacha (L)

Arbitro: Marta Huerta De Aza ESP

Fonte: juventus.com