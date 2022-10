Enrico Varriale, giornalista Rai, ha commentato così, attraverso i social, la vittoria del Napoli sui Rangers di Glasgow al Maradona per 3-0: “Che spettacolo Napoli! 12° successo di fila,5° nel girone. Numeri impressionanti pure sui gol: 20 totali. Stasera doppietta di Simeone ( 4 reti in Champions) e Ostigard, che firma il 100mo gol azzurro in Coppa Campioni. Ora ad Anfield per difendere il 1° posto”.

