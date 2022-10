In casa Sassuolo si prosegue la preparazione al “Centro Sportivo Ricci”, in vista della sfida contro il Napoli di sabato alle ore 15,00 allo stadio “Maradona”.

Per il tecnico dei neroverdi Alessio Dionisi due sicure assenze contro gli azzurri. Muldur in difesa e Defrel in attacco. Da valutare le condizioni di Domenico Berardi che resta in dubbio per sabato pomeriggio. Per il resto Rogerio ha superato nelle gerarchie Kyiriakopulos e Thorsvedt ce la dovrebbe fare.

