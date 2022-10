Si può cerchiare il 7 novembre: sarà il giorno dell’ urna Champions

L’Europa è l’Europa e la Champions è la Champions. Il Napoli deve andarsi a giocare ad Anfield, nella tana dei Reds, il primo posto del girone. Certo, gli uomini di Klopp dovrebbero vincere con 4 reti di scarto per scardinare gli azzurri di Spalletti da un primo posto meritatissimo, ma come si diceva sopra…la Champions è la Champions. Però, a prescindere dal posizionamento, i ragazzi partenopei possono pensare già al sorteggio, sperando (chissà) che l’urna non sia troppo severa, come a volte è successo. Comunque, per sapere chi dovrà affrontare il Napoli, bisognerà aspettare ancora qualche giorno, infatti…

Il sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Champions League 2022/23 si svolgerà il 7 novembre alle 12:00 CET presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera), la sede della UEFA. Queste le date che gli appassionati possono cerchiare sul calendario: