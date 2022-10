Show per Maradona, ci sarà Clementino e Vip del calcio. Tutti i dettagli

Domenica 30 Maradona avrebbe compiuto 62 anni. Nel ricordo del Pibe, scomparso il 25 novembre 2020, sono stati organizzati sabato due eventi a Napoli. In mattinata al Maschio Angioino il premio Per sempre con Diego, a cui parteciperanno tra gli altri due grandi ex compagni di Maradona, Bruno Giordano e Gianfranco Zola. Allo stadio Maradona la cerimonia organizzata da Stefano Ceci, che è stato per molti anni il rappresentante del Pibe. Attesa una rappresentanza della squadra del primo scudetto, con Laura Garella, vedova del portiere scomparso il 12 agosto. Ci sarà il rapper Clementino, premiazioni per i bambini del Parco Verde di Caivano e del Rione Sanità, per il sindaco Gaetano Manfredi e il vicepresidente del club azzurro Edoardo De Laurentiis. I cancelli dello stadio apriranno alle 12.30, un’ora dopo l’inizio dello show che durerà circa 30 minuti: alle 15 si giocherà Napoli-Sassuolo. Ieri sera, intanto, Ciro Ferrara è partito per Buenos Aires: si recherà nel cimitero Jardin di Bella Vista per un omaggio al vecchio compagno. Fonte: Il Mattino

