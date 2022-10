Per il Cholito Simeone la Champions oramai è casa sua

Nemmeno il tempo di cominciare ed è andato subito in gol, non una ma due volte, doppietta quindi per il Cholito Simeone ieri sera in Napoli-Rangers per la Champions League. La Champions oramai è casa sua. Quando sente quella musichetta, il Cholito Simeone si esalta. E come ogni attaccante che si rispetti, segna. Non uno, ma due gol. Per di più in quindici minuti. Cose che fanno decisamente bene, soprattutto se sei il terzo attaccante nelle gerarchie dell’allenatore. E Simeone non è il tipo che si lascia troppo intimorire dalle gerarchie. D’altra parte a Napoli è arrivato con la consapevolezza di doversi guadagnare spazio visto che il titolare era Victor Osimhen. Poi, è arrivato anche Raspadori e così le sue quotazioni sono inevitabilmente scese. Ma fino a un certo punto, perché con il sorriso e il grande lavoro ha saputo conquistare la fiducia di Spalletti. A tutto il resto sono serviti i gol, che a quanto pare gli riescono con una facilità disarmante. Soprattutto quando si tratta di partite di Champions. IlMattino

