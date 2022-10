Napoli-Rangers 3-0, Ostigard sigla il 100esimo gol del Napoli in Champions

Il Napoli ha vinto contro i Rangers di Glasgow per 3-0 ieri sera al Maradona confermando la scia di vittorie fra campionato e Champions League. I primi due gol li ha segnati il Cholito Simeone, il terzo porta la firma del difensore Leo Ostigard, al suo esordio nella competizione europea, come scrive oggi Il Mattino. La seconda partita da titolare per l’ex difensore del Genoa, dopo quella campionato contro il Lecce, la terza presenza stagionale tenendo presenti anche quella contro il Torino, match in cui è entrato nei minuti finali. Una prestazione super, la conferma della qualità della rosa e della capacità di Spalletti di ruotare tutti al meglio e di riuscire a tirare fuori il massimo da ogni elemento. Ostigard è il sedicesimo marcatore stagionale, un’altra conferma della grande varietà del Napoli nel trovare la via del gol: il norvegese è il quinto difensore azzurro ad andare a segno dopo Kim, Di Lorenzo, Olivera e Juan Jesus. Un altro gol di testa di un difensore dopo i due di Kim al Monza e alla Lazio e quello di Di Lorenzo all’Ajax: perfetta la deviazione sul corner battuto da Raspadori, ottimo il movimento dell’ex difensore del Genoa che va a cercare la palla arretrando nell’area di rigore e impattandolo benissimo trovando l’angolino. Il primo ringraziamento di Ostigard è proprio per Raspadori che ieri sera contro i Rangers è rimasto all’asciutto dopo le 4 reti firmate in precedenza (la prima proprio ai Rangers e poi una doppietta all’Ajax ad Amsterdam e una rete sempre agli olandesi al Maradona) ma è stato comunque protagonista con l’assist del 3-0 del Napoli.

Factory della Comunicazione