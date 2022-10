Napoli macchina da gol: ecco chi ha creato più occasioni

Un Napoli straripante quello visto in questa prima parte della stagione: la squadra di Luciano Spalletti ha segnato già più di 40 gol, è la migliore squadra per produzione offensiva in Serie A e anche quella che segna di più in Champions League, dove il rendimento è proprio da record.

Factory della Comunicazione

Ma quali sono i calciatori azzurri che incidono di più nella creazione di azioni pericolose per gli avversari?

A dare una risposta concreta ci hanno pensato i dati di Opta, forniti prima del nuovo turno di Champions League che gli azzurri giocheranno stasera contro i Rangers Glasgow al Maradona, ultima partita casalinga del girone. Il giocatore più pericoloso è Khvicha Kvaratskhelia, non a caso anche capocannoniere fin qui della squadra con 7 gol segnati in stagione: 28 tiri verso le porte avversarie e 19 occasioni create per i compagni di squadra. Dietro di lui nella classifica speciale ci sono Piotr Zielinski e poi il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Fonte: Il Mattino