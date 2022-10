Morace: “Allegri non si è aggiornato, le sue dichiarazioni sono scioccanti”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuta Carolina Morace, allenatore: “Mi piace sottolineare che le squadre che giocano bene stanno convincendo anche a livello internazionale. L’Inter non gioca male, ha un senso, ma Napoli e Milan giocano proprio bene. Sono rimasta shockata dalle dichiarazioni di Allegri perché dire che non è un fallimento, che la squadra pensava al Lecce, è una presa in giro e, oltretutto, il bel calcio ti fa vincere le partite e legare ad una squadra. Ho visto la partita della Juventus ed è stata scandalosa, non c’era nulla di organizzato, è ovvio che i giocatori vanno in confusione. Non sono tifosa, ma è stata una presa in giro ai tifosi incredibile, si prendesse le sue responsabilità soprattutto vedendo cosa stanno facendo il Napoli ed il Milan. Quando la Juventus prese Pirlo, voleva prendere Guardiola e Allegri fu mandato via proprio per il gioco, perciò si puntò Pep. In questi anni, Allegri non si è aggiornato, questo è quello che si vede e da qui il fallimento della Juventus. Ad un certo punto, la Juve non è stata più in mano alla società, ma a Chiellini e Bonucci: Sarri voleva farli fuori ed aveva ragione perché hanno fatto il loro tempo”.

