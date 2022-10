Giovanni “Cholito” Simeone: “Spalletti mi ha dato la libertà di essere quello che sono”

Factory della Comunicazione

CHE ENTUSIASMO. Si saranno stropicciati gli occhi i quarantamila del Maradona – molti dei quali replicheranno sabato col Sassuolo, si va verso il tutto esaurito – nell’ammirare le perle del Cholito, emozionato a fine partita: «Spalletti mi ha dato libertà di essere quello che sono, di muovermi tanto, di attaccare gli spazi». La concorrenza a quanto pare è energia positiva: «Raspadori è un grande calciatore, insieme abbiamo creato tanti spazi, avere un giocatore come lui accanto ti aiuta tanto». Le partite sono tante e Simeone ha già fatto capire di essere pronto a sfruttare senza pretendere nulla ogni singola occasione: «Come ho sempre detto, sarò disponibile quando il mister vorrà. Sfrutterò ogni minuto». L’ultima del girone sarà ad Anfield per blindare il primo posto: «In questi giorni recuperiamo un po’ di energie e ripartiamo. La gara col Liverpool sarà importante, è vero, ma pensiamo prima alla prossima di campionato contro il Sassuolo».

CHOLO. Solo due argentini hanno segnato quattro gol dopo quattro presenze in Champions: Simeone e, ironia della sorte, papà Diego con la maglia dell’Atletico Madrid. Quando il destino ha più fantasia degli uomini. Proprio il Cholo, in contemporanea, mentre il figlio si scatenava, ha fallito l’accesso agli ottavi di finale. Simeone jr, tra un gol e un altro, sfiorando per due volte la tripletta che avrebbe meritato, con gli occhi scrutava i risultati dell’Atletico Madrid dai maxi-schermo dello stadio e a fine partita, sconsolato, si è lasciato andare ad un amaro «eh sì, ho visto, purtroppo non si è qualificato. Ma sono certo – ha concluso – che sarà contento per me, per i miei gol, per quello che sto facendo col Napoli».

