Galliani su Pablo Marì: “Non è in pericolo di vita, ma ha subito un colpo profondo alla schiena”

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ai microfoni del TG2 ha parlato delle condizioni del difensore biancorosso Pablo Marì. Le sue parole riportate da TMW. Il calciatore, ricordiamo, è rimasto coinvolto nell’ aggressione accaduta nel supermercato di Assago, con 5 persone accoltellate ed il cassiere, purtroppo deceduto durante il trasporto in ospedale. “Per quanto riguarda Pablo Marì ha avuto una ferita abbastanza profonda sulla schiena, un penetrante, che però non ha toccato organi vitali come polmoni o altro. Non è in pericolo di vita, certamente ha problemi ma dovrebbe riprendersi raidamente nonostante qualche muscolo lesionato. È cosciente, lo stanno cucendo queste le notizie che arrivano dagli infermieri”. Oltre a Galliani si è recato in ospedale anche il tecnico Palladino, mentre il resto della squadra voleva recarsi dal compagno di squadra, ma sarebbe stato fermato per evitare un eccessivo affollamento in queste ore concitate.

