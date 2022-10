Europa League – Squillo Roma: 2-1 al Helsinki

Grosso squillo per la Roma. I giallorossi vincono 2-1 in Finlandia contro l’Helsinki nella 5ª giornata del gruppo C di Europa League. Partita molto difficile per la squadra di Mourinho che la sblocca con Abraham al 41′ min del primo tempo, i finlandesi pareggiano nella ripresa con Hetemaj al 56′ min ma l’autorete di Hoskonen sei minuti dopo regala il successo ai giallorossi. Roma che aggancia il Ludogorets al secondo posto nel girone e prossima settimana sfida con i bulgari all’Olimpico

