Europa League – Colpo Lazio: Midtjylland ko 2-1, qualificazione vicina

Colpo grosso della Lazio. I biancocelesti battono 2-1 in rimonta il Midtylland nella 5ª giornata del gruppo F di Europa League e centrano tre punti pesantissimi in ottica qualificazione. Ospiti in vantaggio al 8′ min con Isaksen ma la squadra di Sarri pareggia con Milinkovic Savic al 36′ min e completa la rimonta con Pedro al 58′ min della ripresa. Con questo successo la Lazio va in testa nel girone ed è vicinissima alla qualificazione. Ai biancocelesti basterà fare un punto contro il Feyenoord per qualificarsi e chiudere al primo posto

