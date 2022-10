Conference League – Fiorentina JO-VInCente: 2-1 all’Istanbul

Importantissima vittoria per la Fiorentina. La Viola batte 2-1 in rimonta l’Istanbul Basaksheir nella 5ª giornata del gruppo A di Conference League e stacca il pass per la qualificazione. Al vantaggio dei truchi con Aleksic al 15′ min risponde la doppietta di Jovic al 26′ e 62′ min, che regala il successo e la sicura qualificazione alla squadra di Italiano. Con questo risultato la Fiorentina aggancia l’Istanbul Basaksheir in testa al girone. Ora alla Viola servirà battere il Riga all’ultima giornata con conseguente non vittoria dei turchi con gli Hearts per ottenere il primo posto

