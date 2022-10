CHAMPIONS LEAGUE – Napoli-Glasgow Rangers 3-0, i top della squadra azzurra

Ieri sera il Napoli ha affrontato per la quinta giornata del girone A di Champions League i Glasgow Rangers. Gli azzurri partono forte e sbloccano con Simeone, che sfrutta l’assist di Di Lorenzo e in diagonale supera McGregor. Passano cinque minuti ed arriva il raddoppio, cross di Mario Rui e il “Cholito” di testa segna il 2-0. La terza marcatura non arriva per poco, Ndombele colpisce la traversa. Gli scozzesi vanno vicini al gol, ma Meret salva in uscita su Morelo. Nella ripresa i ritmi sono diversi, il Napoli gestisce, anche se cerca la terza rete. Il 3-0 arriva da corner battuto da Raspadori e segna di testa Ostigard. Un successo che però non porta il primo posto nel girone, ma in compenso è la dodicesima vittoria di fila in Italia e in Europa. Ecco le valutazioni della sfida del “Maradona”.

Di Lorenzo 7 – Il capitano del Napoli, prosegue nel suo momento positivo, anzi contro i Glasgow Rangers è stato sontuoso. Suo l’assist per il gol di Simeone, spinge ancora e nel finale ancora una cavalcata dove per poco non segna Mario Rui. Instancabile.

Kim 7 – Del sud-coreano che dire, insuperabile. Inizia lui l’azione, dove poi segna Simeone. Non sbaglia un’intervento in difesa e resta concentrato fino alla fine. Insomma un muro orientale.

Ostigard 7 – Era alla seconda gara stagionale, dopo il match contro il Lecce e dimostra di avere grande concentrazione. Chiude bene di testa e in recupero e chiude in bellezza con il pezzo forte della casa, ovvero lo stacco imperioso per il 3-0 finale. Spalletti ha un’altra arma da sfruttare su cui contare.

Mario Rui 7 – Con la sfida ai Glasgow Rangers è il quarto assist vincente e ben 3 sono con Simeone in campo, intesa perfetta. Poi salva su corner degli avversari e sfiora la rete nel finale di gara.

Ndombele 6,5 – Il primo tempo del centrocampista francese è stato impeccabile. Vince di forza i duelli fisici e prende una traversa che sta ancora tremando. Bene anche ad inizio ripresa, poi cala nel finale, ma ci sta. L’aria della Champions fa bene insomma.

Lobotka 7 – Un giorno si farà un documentario per capire di che materiale è fatto lo slovacco. Davvero incredibile, come non sbaglia un colpo in difesa e anche in attacco. Spalletti lo toglie a dieci minuti dalla fine. Calciatore davvero completo.

Politano 6,5 – All’esterno d’attacco è mancato solo il gol, ma si è confermato in crescita. Intesa perfetta con Di Lorenzo e da una mano in difesa. Sfiora la rete che McGregor gli nega. Esce dal campo, anche per evitare l’ammonizione che gli faceva saltare Liverpool.

Simeone 7,5 – Il “Cholito” non giocava da tre gare di fila, ma è entrato in campo contro i Glasgow Rangers con una rabbia incredibile. Di precisione il diagonale del vantaggio e un capolavoro il colpo di testa. Va vicino al gol anche nella ripresa, pallonetto che esce e il diagonale che finisce sul fondo. Dolci problemi per Spalletti in attacco.

Raspadori 6,5 – Dopo aver giocato da attaccante, mister Spalletti schiera l’ex Sassuolo da esterno sinistro. Lui come sempre lotta, recupera e cerca anche il gol personale per ben due volte. Suo l’assist da angolo per il gol di Ostigard. Sempre più al centro del progetto.

A cura di Alessandro Sacco