CdS – Nell’era glaciale degli algoritmi questo non è calcio, è una carezza sull’anima

Da quel meccanismo fantascientifico degli undici successi, Spalletti sottrae Kvaratskhelia, Juan Jesus, Lozano, Olivera, Osimhen, Zielinski e per gustarsi la dodicesima – e prendersi il primato delle vittorie consecutive del club – riesce a restar se stesso con una squadra che sembra abbia tutto conservato in un hard disk. C’è una produzione surreale d’occasioni in quel football sexy che turba, che lascia declamare, alla fine della quinta vittoria in Champions, i numeri da brividi – senza enfasi – di chi ne ha fatti quattro al Liverpool, tre a Ibrox, sei all’Ajax nel tempio dedicato a Cruijff, altri quattro agli olandesi nella sacralità del Maradona e poi tre, di nuovo ai Rangers, però con prudenza perché sabato pomeriggio ci sarà il Sassuolo e martedì, ad Anfield, in un’ora e mezza da pelle d’oca non andrà afferrato soltanto e semplicemente il primo posto ma anche (possibilmente) la gloria. Nell’era glaciale degli algoritmi questo non è calcio, è una carezza sull’anima: lo spiega l’estasi di quella folla dinnanzi agli Extra Terrestri. Chiedetegli se sono felici. Fonte: CdS

Factory della Comunicazione