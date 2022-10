YOUTH LEAGUE – Inter-Victoria Plzen 4-2, Iliev show regala i play-off ai nerazzurri

Questo pomeriggio allo stadio “G. Brera” di Bustarsizio, l’Inter di Chivu cercava un successo per conquistare i play-off in Youth League. Avversario il Victoria Plzen. I nerazzurri hanno vinto per 4-2 grazie ad Iliev che ha realizzato tutte e 4 le marcature, mentre per gli slovacchi l’autorete di Fontanarosa e il gol di Dabani. Ad eccezione del Napoli, Milan e Juventus al turno successivo e l’Inter ai play-off.

Factory della Comunicazione

Marcatori: 23′- 34′- 65′- 77′ Iliev (I), 54′ Aut. Fontanarosa (V), 85′ Dabani (V).

Inter: Botis; Zanotti, Guercio, Fontanarosa, Pelamatti; Andersen, Bonavita, Grygar; Carboni; Curatolo, Iliev. A disp.: Basti, Stankovic, Esposito, Zefi, Stabile, Di Maggio, Martini. All.: Cristian Chivu.

Viktoria Plzen: Baier; Cerveny, Vacek, Paluska, Falout; Deml, Gaszczyk, Sojka; Kruta, Stauber, Hasek. A disp.: Vicek, Lorincz, Zarzycky, Keltycka, Novak, Dabani, Kule. All.: Ondrej Siml.

Fonte: foto Martina Cutrona