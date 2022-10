WOMEN CHAMPIONS – E. Linari (dif. A.s. Roma): “St. Polten? Vincere per coltivare il nostro sogno”

Domani sera, in occasione della fase a gironi della Women Champions, trasferta contro il St. Polten dell’A.s. Roma. Le giallorosse hanno vinto la prima sfida contro lo Slavia Praga e cercherà di confermarsi in terra austriaca. Ecco le parole del difensore Elena Linari. “Mi sento molto bene e soprattutto fortunata per essere tornata e aver ritrovato subito i 90 minuti. Sono soprattutto contenta per le vittorie che sta ottenendo la squadra oltre alla mia presenza in campo”.

Che partita si aspetta? “Una partita difficile, le partite di Champions sono sempre molto complicate. Non dobbiamo sottovalutarle, abbiamo studiato la partita. Ci sarà da correre, come sempre. Vogliamo raggiungere un grande obiettivo e continuare a coltivare il sogno che abbiamo”.

Come state? “Un po’ di stanchezza c’è, ma siamo anche contente che ci sia perché abbiamo raggiunto l’obiettivo di arrivare ai gironi di Champions. Sappiamo che ogni partita è importante, adesso abbiamo altre partite difficili e importanti, ma una grande squadra deve ambire a questo e la Roma può assolutamente ambire a questi livelli”.

