Spalletti ha annunciato novità: Il Mattino prova ad anticipare

Lo ha detto chiaramente, Luciano Spalletti. Stasera, nella gara Champions contro i Glasgow Rangers, ci saranno dei cambi. Non turnover, ma “scelte” per vincere la partita. Molto probabilmente ci sarà spazio in attacco per la coppia Simeone-Raspadori, rifiaterà Zielinski e in mediana vedremo Elmas, in difesa spazio al norvegese Ostigard. Solo un’altra volta, quest’anno, si sono visti diversi cambiamenti. La gara con il Lecce, però, risultò più difficile del previsto. Ma adesso il Napoli ha una nuova consapevolezza e non ci sono più riserve. Staremo a vedere il tecnico di Certaldo come affronterà la gara. Intanto. Il Mattino, prova a mettere in campo gli azzurri:

