SKY – Spalletti: “Questi ragazzi si sono meritati Anfield per il primo posto…”

Il tecnico azzurro, Luciano Spalletti, a fine gara interviene ai microfoni di Sky: “Se si va a vedere, questi calciatori hanno giocato comunque molto, la cosa bella è che se non giocano le ultime due, non perdono lucidità e non perdono smalto. Questi qui sono una roba incredibile, lottano e giocano e dimostrano di volerlo fare, sono disponibili. Si interfacciano, rientrano, tolgono le castagne dal fuco, spesso facendo cose diverse da quelle che si fanno di solito. Il primo tempo è stato bellissimo, la palla viaggiava velocissima, una bella fase di possesso, nessun punto di riferimento. Alleno e mi accorgo della partecipazione, giocano nelle partitelle a due tocchi, ricercano gli spazi, vanno forte sull’ avversario, senza titubanze, contrasti fatti da gladiatori, senza spesso averne il fisico. Io li faccio allenare sul ritmo partita, con lo stesso atteggiamento, altrimenti non puoi sperare di giocare senza pressione. Il gol di Osimhen vale tre giorni, poi bisogna farne un altro, per rivedere la festa dei napoletani sotto la curva…Io sono stato fortunato, ho sempre avuto giocatori tecnici, se devo rivedere una mia squadra precedente nel Napoli di adesso, dico la Roma che ho allenato e che faceva divertire. Kim è una roba incredibile, una frequenza di gambe, una sicurezza, che si vede poco in giro...Non lo fermi mai, domani mattina vuole giocare la partitella di quelli che non hanno giocato e non c’è verso… Io non credo di poter andare a programmare il futuro, io analizzo e cerco di correggere quando qualcosa non va, il futuro è il prossimo allenamento, è il Sassuolo…Per quanto riguarda la Champions, questi ragazzi se lo sono meritato di giocarsi il primo posto lì, ad Anfield, sarà una serata magnifica ”

