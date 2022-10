Simeone, Man of the match: “Sfrutterò ogni minuto che il mister mi darà…”

“Man of the match”, ha il trofeo tra le mani Giovanni Simeone ed il suo meraviglioso sorriso sulla faccia. A fine gara è ai microfoni Sky: “Sono emozionato, questo (il premio) è un bellissimo regalo. Lo dedico ai tifosi e a tutto il gruppo, in più a tutti quelli che lavorano qui, soprattutto quelli che non si vedono. Dopo questa splendida serata, dobbiamo affrontare il Sassuolo in campionato e dobbiamo recuperare le energie, poi penseremo al Liverpool. Spalletti mi ha dato libertà, mi ha detto di attaccare gli spazi, di essere me, con Raspadori mi sono trovato benissimo, come potrebbe essere altrimenti, giocare con uno come lui è più bello, è un vantaggio. Io sarò sempre a disposizione, quando il mister vorrà, io sfrutterò il tempo che mi dà...Come? Gli unici due argentini a segnare nelle prime 4 partite di Champions disputate siamo io e mio padre? Davvero? Allora è questione di famiglia…”

