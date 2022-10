Rangers Glasgow Champions da incubo: a Napoli per invertire il trend

Il Rangers Glasgow si appresta ad affrontare il Napoli nella 5ª giornata del gruppo A di Champions League. Gli scozzesi, già eliminati, sono ancora in corsa per il terzo posto, occupato dall’Ajax, distante tre punti, che garantisce l’accesso all’Europa League. La partita di stasera vale dunque tantissimo per la squadra di Van Bronckhorst, che non ha fatto finora un felice cammino europeo. Zero punti e quattro sconfitte in quattro partite con numeri spaventosi: 1 gol fatto (peggior attacco) e 16 gol subiti (peggior difesa assieme al Viktoria Plzen), solo Maccabi Haifa (2009/10 – 0 gol fatti) e Bate Borisov (2014/15 – 24 gol subiti) hanno fatto di peggio nella storia della fase a gironi. E stasera sfida con il Napoli, che ha il miglior attacco di questa edizione con 17 gol fatti. Il Rangers Glasgow ha ancora due partite per provare ad invertire questo trend negativo, a cominciare già da stasera al Maradona

