Antonello Perillo, giornalista Rai, ha commentato così la vittoria del Napoli in Champions League al Maradona contro i Rangers per 3-0: “E sono 12! Napoli a tutto gas nel primo tempo, poi attento nel risparmiarsi per il Sassuolo. Su tutti il muro Kim, il concentratissimo Ostigard e lo scatenato Cholito, oltre al solito Lobotka. 20 gol in 5 partite! 10 a Spalletti”.

