Novellino: “Spalletti ha riportato entusiasmo nonostante le critiche”

A Radio Crc, nel corso della trasmissione Si Gonfia La Rete, è intervenuto l’allenatore Walter Novellino: “Non ci sono aggettivi per il Napoli, c’è solo da fare i complimenti. Ci saranno due campionati e Luciano sta preparando tutto alla grande. Bisogna fare i complimenti a Giuntoli, perché se pensavamo a quello che si diceva questa estate ha ribaltato tutto ed ottenuto risultati clamorosi. Ha abbassato il monte ingaggi facendo una squadra competitiva. Il Napoli è, in questo momento, la migliore squadra e come gioco la migliore in Europa.

Factory della Comunicazione