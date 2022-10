Napoli vicino ai 100 gol in Champions: il primo fu quello di Francini

In origine fu il gol di Francini al Real Madrid, quando il Napoli sognò di poter strappare il pass al turno successivo in un San Paolo caldissimo, prima che Butragueno rompesse l’incantesimo. Gli azzurri sono a quota 97 grazie ai 4 gol segnati all’Ajax, che hanno portato il bottino a 17 reti con altre due gare a disposizione, record assoluto. Nelle precedenti sei edizioni il record spettava al Napoli di Sarri della stagione 2017-2018 con 15 (considerando anche il doppio preliminare con il Nizza), seguono quello di Mazzarri che tornò in Champions dopo 30 anni e segnò 14 gol (compresi gli ottavi con il Chelsea), 13 nel primo Napoli sarriano in Champions e quello del duo Ancelotti-Gattuso. “Peggio” hanno fatto solo il Napoli di Benitez con 10 gol e quello di Ancelotti con 7.

Fonte: Il Mattino