Mertens re dei bomber in Champions, Zielinski insegue, occhio a Raspadori

A guidare la classifica dei bomber di Champions del Napoli c’è Dries Mertens. Chi altri se non lui? 17 gol con la maglia azzurra. Segue Insigne con 12 e dietro di lui Zielinski, che ha segnato 3 dei suoi 5 gol proprio in questa edizione. New entry è Raspadori, capocannoniere dei partenopei in questa edizione, che ha instaurato una lotta impensabile con Haaland il marziano per la vetta della classifica. I 97 gol azzurri comprendono i 6 dei due turni preliminari con Athletic Bilbao e Nizza e quelli delle due edizioni post scudetto. Contro i Rangers la prima occasione per toccare quota 100.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino