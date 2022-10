La Juventus fuori dalla Champions fa guadagnare il Napoli

Non c’entra la rivalità, è un puro fatto economico. L’eliminazione della Juventus dalla Champions League fa sorridere il Napoli. Con i bianconeri eliminati dopo la sconfitta decisiva a Lisbona contro il Benfica, l’Uefa destinerà maggiori risorse finanziarie alle altre italiane che conquisteranno gli ottavi di finale. Al Napoli interesserà anche il destino di Milan e Inter, le due squadre con cui – con ogni probabilità – dovrà dividersi il denaro che arriverà a inizio 2023 nelle casse dei club. De Laurentiis ha messo in cassa già oltre 60 milioni di euro tra i bonus partecipazione e soprattutto quelli derivanti dalle vittorie sul campo: in totale oltre 11 milioni sono arrivati dai trionfi della squadra azzurra. Nell’ultima apparizione in Champions League – stagione 2019/20 – il club azzurro aveva incassato quasi 64 milioni di euro in totale, cifra che potrebbe essere superata quest’anno.

