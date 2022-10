“La Bachata del Cholito. Simeone danza tra le stelle del Maradona”, il commento della SSCN

Il sito della SSCN ha commentato così la vittoria del Napoli sui Rangers di Glasgow per la Champions League per 3-0, con una doppietta del Cholito Simeone e un gol di Ostigard.

Factory della Comunicazione

La Bachata del Cholito. Simeone danza tra le stelle del Maradona e bacia per due volte il simbolo della Champions che porta tatuato sulla pelle. Il Don Giovanni azzurro rapisce anima e cuore del popolo napoletano infiammando la notte dei Campioni. Doppietta in un quarto d’ora, diagonale di destro e tuffo di testa, un repertorio pret a porter di bomber completo. Il Cholito aveva aperto il mese d’ottobre con la sua prima rete in Champions contro il Liverpool che gli valse un pianto di commozione. Da allora solo gol decisivi: il volo d’angelo a San Siro, l’ascensore a Cremona e stasera la doppia perla al Maradona. La quinta sinfonia del tanguero argentino innamorato dell’azzurro. La chiude a 10 minuti dalla fine Ostigard, che emerge di testa dai fiordi norvegesi per griffare un momento storico: il centesimo gol del Napoli in Coppa dei Campioni e Champions. Cento di questi giorni per una Falange di scugnizzi che sta facendo sognare l’intero Continente. Martedì prossimo ci si gioca il primato del Girone ad Anfield contro il Liverpool. La prima notte di novembre per rivedere ancora brillar le stelle…