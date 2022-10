I Rangers a Napoli non solo per il Vesuvio, vogliono onorare il loro percorso in Champions

Stasera al Maradona andrà in scena la seconda partita fra il Napoli ed i Rangers di Glasgow per la Champions League. E gli scozzesi verranno a Napoli per onorare il loro percorso in Europa, come sottolinea oggi Il Mattino. Non sono venuti qui per vedere il Vesuvio, mangiare la pizza e magari prendere un po’ di sole su Lungomare. I Ranges sono arrivati a Napoli per onorare il loro percorso in Champions League e magari provare a cancellare quello zero dal voce punti fatti in classifica. Ecco perché Giovanni van Bronckhorst non ha paura di dire che i suoi ragazzi scenderanno in campo non soltanto per onor di firma. «Non dobbiamo avere paura di nulla», dice. «Dobbiamo provare a prendere tutto quello che riusciamo». E da questo punto di vista traccia anche la linea su quella che è l’idea tattica della sua squadra. «Se vieni qui e ti difendi per 90 minuti rischi l’imbarcata. Dobbiamo essere solidi in difesa e aspettare il momento giusto per colpire. Dobbiamo rimanere in partita e provare a trovare un guizzo nel secondo tempo. Sappiamo di poter incassare un gol, ma a quel punto ci dobbiamo rilassare e continuare a fare il nostro gioco. Non dobbiamo calare di intensità».

Factory della Comunicazione