[Foto] YOUTH LEAGUE – Napoli-Glasgow Rangers 2-3, quarta sconfitta per gli azzurrini

Dopo le recenti prestazioni, contro Ajax, Torino e Atalanta, tre pareggi, il Napoli Primavera cercava un successo, in Youth League contro i Glasgow Rangers che si è disputato allo stadio “G. Piccolo” di Cercola. Gli scozzesi partono forte con le reti di Ure e Lovelance. Gli azzurrini nel recupero del primo tempo pareggiano con la doppietta di Spavone. Ad inizio ripresa gli ospiti tornano in vantaggio con il gol ancora di Lovalence. Quarta sconfitta nel girone A per la squadra di mister Frustalupi e martedì prossimo sfida a Liverpool. In campionato invece ci sarà sabato la gara interna contro l’Udinese, dove i punti in palio sono importanti per evitare di entrare nella zona play-out.

Factory della Comunicazione

Marcatori: 21′ Ure (N), 23′-52′ Lovelace (N), 45’+2-45’+5 Spavone (N).

Napoli: Turi, Barba, Giannini, Bony, Nosegbe, D’Avino, Russo, Gioielli, Pesce, Spavone, De Pasquale. A disp.: Pellino, Pontillo, Gningue, Accarino, Acampa, Lettera, Rossi. All.: Frustalupi.

Rangers Glasgow: Pazikas, Harkness, Fraser, Allen, MacKinnon, Strachan, Lovelace, Rice, Ure, Nsio, Lyal. A disp.: Kane, Ewen, Ciubotaru, Webster, Pasnik, Graham, Young All.: Mccalum.

La Redazione