DIRETTA LIVE CHAMPIONS LEAGUE – Napoli-Glasgow Rangers LE FORMAZIONI UFFICIALI

Premere f5 per gli aggiornamenti

Factory della Comunicazione

20,21 – Entra per il riscaldamento il Napoli. A seguire i Glasgow Rangers

20,11 – Ingresso dei portieri di Napoli e Glasgow

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori. Allenatore: Spalletti.

RANGERS (3-4-3) : McGregor; Lundstram, King, Davies, Tavernier, Yilmaz, Tillman; Wright, Sands, Kent, Morelos. Allenatore: Van Bronckhorst.

La panchina

Arbitro: Halil Umut Meler; Ass1: Mustafa Eyisoy (TUR); Ass2: Cevdet Komurcuoglu (TUR); IV: Arda Kardeşler (TUR); VAR: Abdulkadir Bitigen (TUR)

Questa sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 21,00, il Napoli affronterà i Glasgow Rangers per la quinta giornata del girone A di Champions League. Gli azzurri sono matematicamente qualificati, ma punteranno a confermare il primo posto. Gli scozzesi per sbloccare lo zero dalla casella del raggruppamento. Out per gli azzurri per infortunio: Sirigu e Rrahmani. Per gli scozzesi assenti per infortunio: Ofoborth, Hagi, Helander, Souttar, Goldson, Jack, Lawrence. Ilnapolionline.com sarà al campo per aggiornarvi in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco