DIRETTA LIVE CHAMPIONS LEAGUE – Napoli-Glasgow Rangers (3-0). Il 100esimo tocca a Ostigard

83′ – Nel Napoli escono Lobotka e Raspadori ed entrano Zielinski e Zerbin

80′ – Goooolllll – Angolo di Mario Rui, colpo di testa di Ostigard e McGregor e’ battuto

76′ – Nel Glasgow esce King ed entra Barisic

71′ – Nel Napoli escono Politano ed Elmas ed entrano Lozano e Gaetano

68′ – Nei Glasgow esce Morelos ed entra Kolac

66′ – Errore degli ospiti, Raspadori tira a giro, palla alta di un soffio. Kent entra in area mette al centro e Morelos non arriva di poco sul pallone

52′ – Simeone serve Politano, tutto solo tira, para McGregor in angolo

49′ – Lancio per Simeone che scavalca McGregor, palla alta di un soffio

Ora tocca al Napoli la prima palla del 2° tempo

Bel gesto di Osimhen che corre ad abbracciare il Cholito

47′ Dopo 2 minuti di recupero finisce il primo tempo

44′ – Errore del Napoli, Morelos avanza e calcia, Meret salva in angolo

42′ – Ammonito Lindstrom

39′ – Cross di Di Lorenzo,n colpo di testa di Raspadori, blocca McGregor

26′ – Cross di Simeone, colpo di Raspadori palla sul fondo

22′ – Spunto di Di Lorenzo, Assist per Ndombele che tira, palla sulla traversa

16′ – Gooolllll – Cross di Mario Rui, colpo di testa di Simeonw, battuto McGregor

GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL 🧉

Chooooolitoooooooo Chooooolitoooo Chooooolitoooo ancora luiiiii, questa volta di testaaaaaa!!! Raddoppiamo 💪 16’ | #NapoliRangers 2-0

11′ – Gooollll – Lancio per Simeone che tutto solo batte McGeegor

GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL 🧉

Il Chooooolitoooooooooooo Il Choooooooooolitoooooo la insacca di destro.

Siamo avanti 💪 11’ | #NapoliRangers 1-0

9′ – Ammonito Davies

6′ – Cross di Ndombele, testa di Simeone, palla alta sopra la traversa

4′ – Spunto di Politano, Cross in area per Elmas che calcia, respingono gli ospiti

Il Napoli con la maglia azzurra. Il Glasgow Rangers, casacca arancione

20,44 – Il Napoli rientra negli spogliatoi.

20,21 – Entra per il riscaldamento il Napoli. A seguire i Glasgow Rangers 20,11 – Ingresso dei portieri di Napoli e Glasgow

20,11 – Ingresso dei portieri di Napoli e Glasgow

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Simeone, Raspadori. Allenatore: Spalletti.

RANGERS (3-4-3) : McGregor; Lundstram, King, Davies, Tavernier, Yilmaz, Tillman; Wright, Sands, Kent, Morelos. Allenatore: Van Bronckhorst.

La panchina

Arbitro: Halil Umut Meler; Ass1: Mustafa Eyisoy (TUR); Ass2: Cevdet Komurcuoglu (TUR); IV: Arda Kardeşler (TUR); VAR: Abdulkadir Bitigen (TUR)

Questa sera allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio ore 21,00, il Napoli affronterà i Glasgow Rangers per la quinta giornata del girone A di Champions League. Gli azzurri sono matematicamente qualificati, ma punteranno a confermare il primo posto. Gli scozzesi per sbloccare lo zero dalla casella del raggruppamento. Out per gli azzurri per infortunio: Sirigu e Rrahmani. Per gli scozzesi assenti per infortunio: Ofoborth, Hagi, Helander, Souttar, Goldson, Jack, Lawrence. Ilnapolionline.com sarà al campo per aggiornarvi in tempo reale.

Dal nostro inviato dallo stadio “Maradona”, Alessandro Sacco