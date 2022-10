De Canio: “Gaetano e Zerbin contro Roma e Milan sono un segnale”

L’allenatore Gigi De Canio è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro: “Stasera contro i Rangers il Napoli non fallirà approccio e atteggiamento, ha ormai la mentalità giusta. Poi credo che la conquista del primo posto sia una motivazione più che sufficiente. Raspadori a sinistra? Perchè no? Ha caratteristiche importanti, ovviamente molto diverse da Kvaratskhelia, ma può fare bene anche lì. Gaetano e Zerbin in campo contro Roma e Milan? Un segnale importante che ha dato Spalletti che, innanzitutto, li ha lanciati perchè ha fiducia in loro e perchè la lettura delle partite gli ha consigliato di schierarli. Poi se in allenamento vede ragazzi motivati, che si allenano con serietà, è giusto premiarli. Gaetano per me è una ottima mezz’ala, non so se potrebbe giocare nel ruolo di Lobotka, credo che lo slovacco, per caratteristiche, sia l’unico insostituibile del Napoli”

