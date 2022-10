Champions League – Festa Inter: 4-0 al Viktoria Plzen, è agli Ottavi!

Missione compiuta per l’Inter. I nerazzurri stendono 4-0 il Viktoria Plzen nella 5ª giornata del gruppo C di Champions League e conquistano la qualificazione agli ottavi di finale con un turno di anticipo. Senza storia il match a San Siro per la squadra di Inzaghi, che passeggia sui cechi con il gol di Mykhytarian, la doppietta di Dzeko e la doppietta di Lukaku e può cosi festeggiare senza dover aspettare il risultato del Barcellona, consolidando il secondo posto. Adesso ci sarà la “passerella d’onore” in Germania contro il Bayern Monaco nell’ultima giornata

Factory della Comunicazione