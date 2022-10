Champions League – Dominio Bayern, pari Tottenham, Atletico fuori

Altri verdetti in una serata piena di emozioni nel Mercoledì della 5ª giornata dei gironi di Champions League. Nel gruppo B implacabile il Porto, che annienta 4-0 il Bruges e va a -1 punto proprio dai belgi, prossima settimana decisiva per il primo posto. Portoghesi inoltre qualificati agli Ottavi di finale grazie al pareggio dell’Atletico Madrid, che fa il 2-2 con il Bayer Leverkusen e viene clamorosamente eliminato. Spagnoli avanti sui tedeschi di un punto, anche qui prossima settimana decisiva per capire chi andrà in Europa League. Dominio del Bayern Monaco, che continua a demolire il Barcellona stavolta per 3-0 al Camp Nou, vince il gruppo C e spedisce gli spagnoli in Europa League per il secondo anno di fila. Equilibrio incredibile nel gruppo D con il Tottenham, che non va oltre l’1-1 in casa con lo Sporting Lisbona ma resta al comando a +1 punto sui portoghesi ed è vicina alla qualificazione. Ne approfitta all’Eintracht Francoforte, che batte 2-1 il Marsiglia e aggancia lo Sporting al secondo posto. Tutto è rimandato all’ultima giornata

