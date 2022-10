Budel: “Kim sempre attento, Lobotka fondamentale, ora spazio a Simeone”

L’ex calciatore Alessandro Budel, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete”. Ha parlato del Napoli e del momento della squadra azzurra:

Factory della Comunicazione

“Il Napoli in Europa può continuare ad essere devastante, vincere aiuta a vincere. Ha vinto una gara complicata con la Roma senza mai andare in difficoltà. Stiamo parlando di una grande squadra, sempre attenta e che difficilmente fa errori grossolani. Questa capacità tattica di stare sempre dentro la partita permette di valorizzare i giocatori più tecnici, Kvaratskhelia ha sempre fatto grandi partite e ci può stare una gara un po’ sottotono su un campo difficile. Il miglioramento netto e progressivo è stato a livello mentale. Sostituire Koulibaly era la parte più difficile, Kim si sta comportando in modo egregio è sempre attento. A livello mentale il coreano è incredibile, non lo vedi mai sbagliare. Lobotka è fondamentale, ha la capacità di far giocare bene chi gli sta intorno ed è un valore rilevante. Quando un giocatore ti trova sempre con il tempo giusto ne guadagnano tutti quanti. Bisogna dare fiducia e spazio a Simeone, si merita una chance da titolare. Il Napoli ha la fortuna di avere tre grandi attaccanti davanti. Ho avuto modo di giocare contro il Napoli quando era in B, ma in questo momento è una grande società.”