A. Dionisi (all. Sassuolo): “Raspadori? Il Napoli sta esaltando il suo estro ma sabato mi auguro che si dimentichi di averlo”

Il Sassuolo è tornato al successo in campionato, sconfiggendo in rimonta il Verona per 2-1. Sabato i neroverdi affronteranno il Napoli al “Maradona”. Il tecnico dei modenesi Alessio Dionisi parla anche del grande ex della sfida Giacomo Raspadori: “La cessione di Jack? Il regalo se l’è fatto il club per il bilancio. Nn avevo dubbi che avrebbe fatto bene con il Napoli. La squadra azzurra esalta il suo estro ed ha una mentalità vincente. Sabato lo affronteremo e mi auguro che si dimenticherà quant’è forte (ride nd.r)”.

La Redazione