11 vittorie di fila per il Napoli di Spalletti: come quello di Bianchi ma con una differenza

La vittoria contro la Roma ha portato in dote 3 punti preziosi per il Napoli e il record di 11 vittorie consecutive come era riuscito solo a quello di Ottavio Bianchi. Tuttavia, c’è una bella differenza tra i due: il Napoli di Bianchi siglò questo record a cavallo tra due stagioni, mentre quello di Spalletti ci è riuscito in una sola, segnando il primato in una singola stagione.

