YOUTH LEAGUE – Il Milan sbanca Zagabria e passa il turno

In questa stagione ci sono due versioni del Milan Primavera. In campionato la squadra di Ignazio Abate fa fatica, mentre in Youth League vince. I rossoneri questo pomeriggio ha vinto per 1-2 sul campo della Dinamo Zagabria. Per gli ospiti in gol Longhi e Alesi, mentre per i croati il momentaneo pari da parte di Sakota. Il Milan passa agli ottavi di finale con un turno d’anticipo.

Marcatori: 25′ Longhi (M); 29′ Sakota (DZ); 74′ (R) Alesi (M)

Dinamo Zagabria: Prsljia; Gubijan, Katinic, Zivkovic, Ruskovacki (83′ Majdandzic); Krdzalic, Brkljaca (72′ Kanizaj), Lukanic (83’Ilecic); Topic (83’Gurlica) , Sakota (72′ Vrbancic), Rukavina A disp: Klarin, Tonon, All.:Ivan Senzen

Milan: Nava; Simic (INT Bakoune) , Paloschi, Nsiala, Bozzolan; Zeroli, Eletu, Stalmach (65′ Gala); Alesi (90’+3 Parmiggiani), Longhi (87′ Mangiameli) , Traorè (65′ Scotti) A disp.:Torriani, Gala, Pluvio All.:Ignazio Abate

Ammoniti: Nsiala (M), Traorè (M), Paloschi (M), Sakota (DZ), Gubijan (DZ), Bakoune (M)

Espulsi:

Arbitro: Nathan Verboomen (Belgio)

La Redazione