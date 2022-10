Può sbagliare sotto porta, ma Juan Jesus segna oltre il campo

E’ notte fonda, la partita è alle spalle. Prima di salire sul treno che lo riporta a Napoli, quasi senza farsi notare,Non fa gesti plateali: ha due buste in mano, probabilmente piene di cibo. E le appoggia vicino a uno dei tanti giacigli. Un gesto semplice, che classifica il campione e l’uomo. Niente condivisione sui social, il bene si fa e basta. E non è pubblicità,. E se non fosse stato per una ripresa video di un tifoso che era lì per applaudire la propria squadra del cuore, sarebbe passata persino inosservata.Forse non ha neppure così piacere che si sappia. Ma quelli del Napoli sono così: lo faceva Mertens, lo facevano Ghoulam e Koulibaly. Sempre in punta di piedi. Ma a volte è giusto che si sappia, il personaggio famoso e amato può trascinare gli altri. E sono sempre di più, sono tantissimi. Osimhen ha utilizzato i social per un appello ed è riuscito ad aiutare una ragazza nigeriana, Zielinski ha aperto due case-famiglia in Polonia. Anguissa non nasconde di inviare qualsiasi genere di aiuto ai ragazzi della sua terra, in Camerun. E poi tutti gli altri. E ora questo gesto di Juan Jesus. Non è retorica. Questi gesti fanno bene.