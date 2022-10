Niente sold out, ma buona cornice di pubblico al Maradona

Grande attesa per la gara europea di domani. Una sfida valida non per la qualificazione agli ottavi, in pratica già acquisita dal Napoli, ma utile a determinare le posizioni nel girone. Come ricorda l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, non ci sarà il sold-out contro i Glasgow Rangers, ma si va verso i 35 mila spettatori, per cui un’ottima cornice di pubblico accompagnerà gli azzurri. Mancheranno anche i tifosi scozzesi per il principio di reciprocità, all’andata per ordine pubblico, nei giorni del lutto nazionale per la morte della regina Elisabetta II, fu vietata la trasferta dei tifosi azzurri.

Factory della Comunicazione