Marolda: “Poco turnover, occorre blindare il primo posto”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco Marolda, giornalista: “Il Napoli deve blindare il primo posto nel girone di Champions, quindi non esageriamo col turnover. Sono sempre stato contro le rivoluzioni di formazione, devono riposare solo quelli che hanno bisogno di rifiatare fisicamente. Il Lecce è stato un precedente non felice, una lezione da non rivivere. Cambiare 2-3 calciatori mi sta anche bene, oltre no. Uno dei segreti di questo Napoli è che è un gruppo unito, ancor prima di essere una squadra. Non ci sono brutte rivalità, ma solo concorrenze positive. Simeone è stato il più sacrificato in queste domeniche, mi aspetto che Spalletti gli conceda uno spezzone di partita. Mourinho? Lo conosciamo, le sue squadre non hanno mai dato spettacolo. Non so se la Roma merita di essere sacrificata in attacco fino a questo punto. È una mortificazione per un reparto di quel genere non fare neanche un tiro in porta”.

Factory della Comunicazione