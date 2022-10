Mandorlini: “Giovanni sfrutterà tutte le occasioni che avrà”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Andrea Mandorlini, allenatore: “Sta facendo qualcosa di meraviglioso il Napoli di Spalletti. Il Sassuolo che ho visto è una squadra che ha delle qualità, ma resta un gruppo dai due volti e gli azzurri hanno tutto per poterli battere. Un consiglio a Spalletti dopo la gara di domenica? Luciano non ne ha bisogno (ride ndr). Lo scorso anno il Napoli era già tra le pretendenti per lo Scudetto, peccato la Coppa d’Africa che ha inciso tanto. Adesso la rosa è rinforzata e con tanti elementi nuovi. I meriti sono di tutti. Simeone fuori dalle rotazioni? Al di là di queste situazioni, come uomo Giovanni sa gestire bene questi momenti. Ha sfruttato le occasioni avute e sfrutterà quelle che avrà prossimamente. La concorrenza è agguerrita, tutti stanno facendo un campionato pazzesco. Bisogna essere bravi ad incidere quando chiamati in causa, quello che conta poi è che vinca la squadra. Le parole di Mourinho sul Napoli? Ho una venerazione per José, prossima domanda (ride ndr)… A volte si va un po’ oltre, ma è palese che il Napoli abbia fatto molto di più contro la Roma. Ha meritato e non ha rubato assolutamente nulla”.

Factory della Comunicazione