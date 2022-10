LIVE – Conferenza stampa Spalletti: “Penso che l’urlo “The Champions” al Maradona è un copyright tutto nostro”

Premere f5 per gli aggiornamenti

Spalletti: “Ho guardato bene le ultime partite dei Rangers ed ho visto molte cose fatte bene, il loro mister è un allenatore di qualità e sa bene trovare le soluzioni giuste. Quello di pensare di trovare una squadra facilmente abordabile è un errore che non faremo. Noi daremo il massimo anche in questa partita qui altrimenti sarebbe come non avere il DNA del vincente”.

Spalletti: “Non guardo quello che dicono gli altri e nemmeno penso quello che dicono gli altri, dobbiamo avere un modo nostro di fare calcio anche perchè è vero che siamo primi in tante competizioni, ma la cosa che conta è che abbiamo il dovere di essere primi per i nostri tifosi. Siamo contenti di quello che stiamo facendo e la soddisfazione dei nostri tifosi ci riempie di gioia”.

Spalletti: “Bisogna togliere sempre più barriere. Una volta proverei a fare arrivare in uno stadio i tifosi senza recinzioni, per capire cosa potrebbero fare. Metterei in evidenza le migliaia di persone che fanno cose incredibili negli stadi, ed andrei ad evidenziare gli imbecilli, perchè sono quelli che bisogna buttare fuori dagli stadi. Anche la modernizzazione degli stadi potrebbe aiutare in questo senso, ci vogliono gli stadi nuovi, che tra l’altro creano anche nuovi posti di lavoro”.

Spalletti: “Per ora non siamo mai stati messi in seria difficoltà dalle partite che abbiamo disputato, ma fino a qui. Ma comunque noi non ci dobbiamo soffermare o andare a cercare delle valutazioni per quello che siamo riusciti a fare, ma trovare una soluzione a quello che possiamo diventare e a quanto possiamo crescere. Anche perchè abbiamo dei giocatori che hanno delle trovate incredibili, come il gol di Osimhen di domenica, un pezzo di quelli che si aggiunge alla storia del calcio”.

Spalletti: “Io scelgo sempre i calciatori per vincere le partite, poi per quanto riguarda la possibilità di avere dei calciatori forti anche fuori mi dà l’alternativa di poter far giocare anche quegli altri. Avendo la possibilità di avere una rosa di livello questo ci permetto di poter scegliere un giocatore più fresco rispetto agli altri”

Spalletti: “In tutte le partite bisogna mettere il massimo che si ha a disposizione. Le difficoltà stanno nel doversi ripetere ed mettere in ogni gara le qualità di cui si è capaci. Vincere domani potrebbe essere fondamentale perchè ci porterebbe a giocare la partita col Liverpool con 15 punti”.

Simeone: “Questa squadra è forte perchè crede in quello che fa ed ha tanta qualità in panchina, ed ogni giocatore che entra merita di stare in campo. La cosa più importante sono i risultati”.

Simeone: “Sarebbe bello giocare contro l’Atletico Madrid, sono due squadre forti. La verità è che manca ancora tanto. Sono cose che non si possono sapere. Ho sempre pensato che devo concentrarmi sul presente, poi quello che succederà più avanti non lo so, ma cercheremo di farci trovare pronti e di dare il massimo”.

Simeone: “Sono molto contento per la convocazione in nazionale, per me è speciale. Mi conferma ciò in cui ho sempre creduto. Voglio dimostrare che sono pronto e vorrei dare una mano al gruppo, vorrei dare il massimo”.

Simeone: “La mia forza quando attacco la profondità è che cerco gli spazi o mi creo gli spazi ma anche quando un compagno ti viene incontro per aiutarti a raggiungere la porta ed andare in gol. La cosa importante qua è che il mister è capace e sa quale giocatore può affrontare quella squadra”.

Simeone: “Sono molto contento perchè da quando ancora si stava parlando di venire qua ho ricevuto tanti messaggi e da quel momento ho capto che essere un giocatore del Napoli è una cosa unica. Essere qua è bellissimo, e soprattutto ho capito cosa significa essere un giocatore argentino che gioca al Napoli. Mi sono trovato bene da subito, sono un uomo di mare, quando apro le finestre e guardo quel paesaggio bello mi sento in pace. Bevo il mate, mi rilasso, guardo il mare e sto bene”

Simeone: “Contro i Rangers è stata una partita molto difficile, perchè loro hanno cercato sempre di essere molto aggressivi soprattutto nel possesso palla. Non so se è stata la più difficile ma lo è stata comunque. Noi comunque ci prepareremo al massimo per trovare delle soluzioni dove loro sono più forti”.

Simeone: “Ogni centravanti va in gol grazie ai compagni ed alla squadra che stanno facendo bene per noi attaccanti che stiamo davanti alla porta. Io ho sempre detto che preparo le partite con grande forza e meditazione. Scrivo sempre tutte le partite, ho un mio libretto dove scrivo tutte le partite e mi preparo così. Quando non gioco mi godo guardando la squadra. Da quando sono arrivato ho detto da subito che avrei dato tutto per la squadra e sarà così fino alla fine dell’anno”

Simeone: “Sia per me che per gli altri è molto importante raggiungere più punti possibili e dimostrare che vogliamo vincere. L’importante per me è essere pronto quando il mister mi chiama”.

