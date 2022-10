LIVE – Van Bronckhorst: “Avremo molte assenze ma a Napoli per dare il nostro meglio”

Premere f5 per gli aggiornamenti

Factory della Comunicazione

19,46 – Giovanni Van Bronckhorst (all. Glasgow Rangers): “Sappiamo che non abbiamo diversi giocatori non al meglio, altri che non li possiamo schierare, perciò ci saranno dei cambiamenti. La sfida contro il Napoli è l’occasione per mostrare il carattere e mostrare la personalità contro un avversario di valore. Giocare al nostro meglio per ottenere un buon risultato”.

19,43 – Scott Artfield (centr. Glasgow Rangers): “Nelle ultime sfide la squadra è apparsa poco brillante, ma non sentiamo la pressione. Noi domani sera abbiamo un’altra occasione per dimostrare chi siamo. Il valore del Napoli non lo scopriamo oggi, però se mostriamo paura loro ne possono approfittare”.

19,39 – Giovanni Van Bronckhorst (all. Glasgow Rangers): “Per noi è un periodo molto difficile, per uscirne dobbiamo ottenere un buon risultato. Sappiamo del valore del Napoli, è una delle più forti della serie A e noi dovremo dare il meglio”.

Questo pomeriggio, all’interno della sala stampa del “Maradona”, ci sarà la conferenza stampa del tecnico dei Glasgow Rangers Giovanni Van Bronckhorst e del centrocampista Scott Artfield. I britannici punteranno a cancellare la casella zero del girone A di Champions League e sperare ancora di qualificarsi per l’Europa League. Ilnapolionline.com vi terrà aggiornati in tempo reale.

La Redazione