Gregucci: “Napoli, un calcio “pulito” dove la palla si muove sempre”

L’allenatore Angelo Gregucci è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D’Alessandro: «Il Napoli è la miglior realtà del calcio italiano. Il Milan ha il piano gara migliore, che riesce a cambiare nel corso della stessa gara. Il Napoli, invece, ha uno spartito preciso che riesce ad eseguire offrendo anche spettacolo. Nel condominio dove abitano Napoli e Milan, c’è la Lazio che sta prendendo l’ascensore per trovare collocazione. In quel condominio lì, non credo ci sia posto per l’Inter, almeno per ciò che sto vedendo oggi dalla squadra di Inzaghi. La vittoria del Napoli con la Roma è stata chiara, lo dicono le statistiche che nel calcio non sono tutto, ma un orientamento te lo danno. Il Napoli è andato all’Olimpico per giocarsela, su di un terreno di gioco non in buone condizioni che gli ha creato qualche difficoltà in più. Gli azzurri hanno offerto una prova di grande maturità. Quello che più mi sorprende è come Spalletti riesca ad integrare tutta la sua rosa in un calcio di qualità. Il Napoli propone un calcio dal pensiero pulito, tutti provano la giocata, la palla si muove sempre; e poi ha tanti giocatori che superano l’avversario con facilità attraverso l’uno contro uno».

