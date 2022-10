Champions League – PSG esagerato, Real ko, pareggio M.City

Altri verdetti ufficiali nella 5ª e penultima giornata della fase a gironi di Champions League. Colpo del Chelsea che vince 2-1 in casa del Salisburgo, si qualifica agli Ottavi di finale e vince il gruppo E (Milan) con un turno di anticipo. Prima sconfitta per il Real Madrid, che cade 3-2 in Germania con il Lipsia, spagnoli sempre primi nel gruppo F. Vittoria pesante per il Red Bull che va a +3 punti sullo Shakhtar Donetsk, che non va oltre il 2-2 con il Celtic. Prossima settimana scontro decisivo per il secondo posto. Finisce 0-0 tra Borussia Dortmund e Manchester City, gli inglesi vincono il gruppo G davanti ai tedeschi, che si qualificano comunque agli Ottavi di finale. Non basta infatti la vittoria del Siviglia, che stende 3-0 il Copenaghen, gli spagnoli infatti sono in svantaggio con i tedeschi negli scontri diretti e devono accontentarsi dell’accesso agli spareggi di Europa League. Straripante infine il Paris Saint Germain, che annienta 7-2 il Maccabi Haifa e si qualifica insieme al Benfica. Tuttavia ci sarà ancora battaglia per il primo posto nel gruppo h Juventus

Factory della Comunicazione